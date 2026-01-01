إيران تراجع مقترحا أميركيا.. وترمب يُلمّح إلى محادثات جيدة للغاية واتفاق قريب..

قالت إيران إنها تراجع مقترح سلام أميركيا ذكرت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا بينما سيترك المطالب الأميركية الرئيسية، المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، دون تسوية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ​عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب وتمثل منذئذ قناة الوساطة الرئيسية لنقل الرسائل بين الجانبين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وأضاف للصحفيين بالبيت الأبيض يوم الأربعاء «إنهم يريدون إبرام اتفاق. لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق».