الاحتلال يواصل خروقاته .. غارات غرب الخط الأصفر ونسف منازل شرقا

الأربعاء 06 مايو 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٠٩ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وادّت غارة اسرائيلية على نقطة للشرطة بغزة إلى إستشهاد الطفل محمد سحويل ١٥ عام واصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة .

واستهدفت طائرات الاحتلال بعد ظهر اليوم مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة ما اسفر عن استشهاد المواطن سامي حسب الله من سكان حي الزيتون واصابة اخرين بجراح.

وفي الصباح الباكر، اغتالت قوات الاحتلال محمد جمال الغندور من جهاز الامن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة باستهداف سيارته في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني رفات المواطن براء فتحي أبو سلوات خلال إزالة الركام من شارع شراب وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفجر اليوم اصيب مواطن بالكتف من منطقة بيت لاهيا .

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية شرقي غزة وشرقي خان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت اليات الاحتلال النار شرقي خان يونس جنوب القطاع.

