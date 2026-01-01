طهران تحذر أبو ظبي من عواقب استمرار الإجراءات التخريبية التي تنتهجها باستضافة القواعد الأمريكية

الأربعاء 06 مايو 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

حذرت إيران من عواقب استمرار ما وصفته بالإجراءات التخريبية التي تنتهجها أبو ظبي، بما في ذلك استمرار استضافة القواعد الأمريكية، معتبرة أن ذلك يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
ودانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان ما وصفته بـ “الإجراءات التخريبية لحكام أبو ظبي في تواطئهم مع الأطراف المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها استمرار استضافتهم للقواعد والمعدات العسكرية لتلك الأطراف”، محذرة “من العواقب الوخيمة لهذا الوضع على السلام والاستقرار الإقليمي”.
وأكدت الوزارة أن إيران لن تتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني. وكان مقر خاتم الأنبياء قد أكد أن القوات الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو هجمات بطائرات مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية.
واعتبر المقر أن تقرير وزارة الدفاع الإماراتية “مرفوض رفضا قاطعا ولا أساس له من الصحة”، مشيرًا إلى أن “خلق الأزمات وتشويه سمعة المظلومين لن يحل المشكلة، بل سيؤثر سلبًا على المناخ الدولي”. وأضاف أن إيران “امتنعت حتى الآن عن خلق الأزمات ومساعدة أعداء الأمة الإسلامية وإيران، حرصًا منها على أمن إخوانها وأخواتها المسلمين”.

وأعلنت الإمارات، أنها تعرضت يومي 4 و5 مايو، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أول استهداف منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل. وقالت أبو ظبي إن دفاعاتها تصدت للهجمات، بينما قالت إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف منطقة الفجيرة للصناعات النفطية وأدى إلى حريق وإصابة ثلاثة أشخاص. كما فرضت السلطات الإماراتية قيودا مؤقتة على بعض المسارات الجوية حتى 11 مايو، في إطار إجراءات أمنية احترازية.

