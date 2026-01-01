الدولار يهوي الى ادنى مستوى له منذ ثلاثة عقود

الأربعاء 06 مايو 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

- انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود مقابل الشيكل، مسجلاً 2.92 شيكل.

وكان سعر صرف الدولار أمس 2.94 شيكل. أما اليورو، فبلغ سعر صرفه 3.44 شيكل. كما تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى احتمال اقترابها من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيوقف مؤقتًا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة حققت أهدافها في العملية العسكرية ضد إيران، وأنها "غير مهتمة بمزيد من التصعيد".

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 100 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 108 دولارات للبرميل.

قال كايل رود، كبير المحللين في موقع Capital.com: "يبدو أن الرسائل الصادرة من الولايات المتحدة تبعث على الاطمئنان بأنها لا ترغب في تجديد المواجهة".

ومع ذلك، أشار إلى أن هذا ليس خبراً إيجابياً بالكامل، إذ لا يزال النفط تحت ضغط، ولا يزال مضيق تايوان مغلقاً. وأضاف: "هذا يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط، ما قد يُسبب مزيداً من المتاعب للأسواق لاحقاً".

