  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد

الأربعاء 06 مايو 2026 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام اماراتية عن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) صباح اليوم (الأربعاء) أن القادة الذين تحدث معهم بن زايد الى جانب نتنياهو أدانوا االهجمات الإيرانية على الإمارات التي وقعت في الأيام الأخيرة.

إلى جانب نتنياهو، تحدث بن زايد أيضاً مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ومع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور البرزاني.

وقيل أيضاً إن نتنياهو والقادة "أكدوا دعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وللحفاظ على أمن مواطنيها".

وجاء في البيان: "أدان القادة الهجمات الإيرانية . وأضاف البيان: "وُصفت هذه الهجمات بأنها انتهاك لسيادة البلاد، وتهديد لأمن واستقرار الإمارات والشرق الأوسط".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن سر تحرك نتنياهو المتواصل لإعادة إشعال الحرب مع إيران.. “فرصة ذهبية” لن تعوض ونتائج قد تقلب الطاولة

نتنياهو يلتقي “ممثل غزة” ملادينوف وسط أنباء عن دراسة استئناف حرب الإبادة الجماعية في القطاع

“الخطر فوري ولا يحتمل التأخير”.. رسالة “مهمة للغاية” لـ “دي فانس” وحكومته تطالب بـ”التحرك الأن” ضد “مخاطر الصحة العقلية لترامب”

روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران ..

“خفايا” تأجيل “الوزاري المصغر” في الكيان الإسرائيلي: نتنياهو بعد “خيبة لبنان” بدأ يخطط لعودة الحرب ضد غزة.. واشنطن طلبت “التمهل”

سي ان ان : إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان تحركا عسكريا آخر ضد إيران

تحذير صادم من نجمة "Shark Tank": جوجل تقرأ رسائلك الخاصة عبر الذكاء الاصطناعي

الأخبار الرئيسية

ماذا دار في اجتماع نتنياهو وملادينوف بشأن غزة ومن شارك فيه؟

فصائل غزة تعد خططاً دفاعية تحسباً لتجدد العدوان الاسرائيلي على القطاع ..

ترامب: سيتم إيقاف عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز

روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران ..

ترمب يطالب إيران بـ«رفع راية الاستسلام»... وطهران ترد بـ«نار» التحذيرات في هرمز