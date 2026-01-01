نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد

كشفت وسائل اعلام اماراتية عن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) صباح اليوم (الأربعاء) أن القادة الذين تحدث معهم بن زايد الى جانب نتنياهو أدانوا االهجمات الإيرانية على الإمارات التي وقعت في الأيام الأخيرة.

إلى جانب نتنياهو، تحدث بن زايد أيضاً مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ومع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور البرزاني.

وقيل أيضاً إن نتنياهو والقادة "أكدوا دعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وللحفاظ على أمن مواطنيها".

وجاء في البيان: "أدان القادة الهجمات الإيرانية . وأضاف البيان: "وُصفت هذه الهجمات بأنها انتهاك لسيادة البلاد، وتهديد لأمن واستقرار الإمارات والشرق الأوسط".