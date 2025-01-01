بنبرة ساخرة.. مجموعة "حنظلة" توصي إسرائيل باستبدال أنظمة كاميرات المراقبة بمعهد الدراسات الأمنية

وكالات - سما-

تمكنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية الإيرانية من تنفيذ عملية واسعة النطاق وطويلة الأمد ضد المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS).

وأصدرت المجموعة السيبرانية بيانا أعلنت فيه عن عملية واسعة النطاق وطويلة الأمد ضد المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS)، موضحة أنها تمكنت لسنوات من الحصول على وثائق سرية من المعهد.

وجاء في بيان "حنظلة" أن الجزء الأهم من العملية وقع صباح يوم 22 أبريل 2025 على الساعة 3:43 فجرا.

ووفقا للبيان، فُتحت أبواب مبنى المعهد الوطني للأمن القومي (INSS) في شارع حاييم ليفانون فجأة وتمكن ثلاثة أشخاص ملثمين من التسلل إلى الطابق السفلي السري للمنظمة (الطابق -2) بسهولة.

وأكدت "حنظلة" أن هذا التسلل لم يكن حدثا عابرا بل نتيجة سنوات من التسلل الممنهج.

وجاء في البيان: "هل تم إثبات تسلل حنظلة لسنوات عديدة بشكل قاطع؟ هل اجتماعاتكم السرية لا تزال سرية حقا؟ هذا يبدو مريبًا للغاية".

وأضافت المجموعة السيبرانية متسائلة عن نقاط الضعف الأمنية في المعهد الوطني للأمن القومي: "كيف تبررون بيانات كاميرات المراقبة وتحركات كبار مسؤولي المخابرات من الموساد والشاباك وأمان؟".. إن أكثر ما يكشفه بيان "حنظلة" هو الإشارة إلى تسجيلات اجتماعات المعهد الافتراضية على مدى سنوات.

وبحسب البيان، رصدت "حنظلة" وسجلت اجتماعات المعهد السرية للغاية التي عُقدت عبر برنامج زووم لسنوات.

واختتمت "حنظلة" بيانها برسالة ساخرة لتل أبيب حيث قالت: "نوصي بشدة باستبدال أنظمة كاميرات المراقبة لديكم بأنظمة من نفس العلامة التجارية المستخدمة في مكاتب جهاز الأمن العام (الشاباك) في أقرب وقت ممكن".