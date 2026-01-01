ترامب: سيتم إيقاف عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي Donald Trump إن إدارته قررت تعليق "مشروع الحرية" الخاص بحركة السفن عبر مضيق هرمز مؤقتًا، رغم استمرار الحصار بشكل كامل، وذلك لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات الجارية مع إيران.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social، أن القرار جاء بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى، وفي ظل ما وصفه بـ“النجاح العسكري الهائل” الذي حققته الولايات المتحدة خلال حملتها ضد إيران، إلى جانب إحراز “تقدم كبير” نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي طهران.

وأضاف أن تعليق المشروع سيكون لفترة قصيرة بهدف اختبار إمكانية استكمال الاتفاق وتوقيعه.