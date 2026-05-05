لأول مرة منذ عام 2006.. “القسام” تكشف عن هوية مرافق القائد الضيف

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لأول مرة عن هوية أحد رفاق القائد العام للكتائب، محمد الضيف “أبو خالد”، والذي ظهر معه مرافقاً في البرنامج الشهير “في ضيافة البندقية” عام 2006.
وأوضحت الكتائب عبر قناتها الرسمية “أقمار الطوفان”، ضمن سلسلة مرئيات شهداء معركة “طوفان الأقصى”، أن المرافق هو الشهيد القائد الميداني يوسف محمد يوسف أبو جزر.
تفاصيل عن الشهيد يوسف أبو جزر:
قائد سرية في كتائب القسام.
كتيبة الشهيد رائد العطار (يبنا) – لواء رفح.
تاريخ الميلاد: 19 مايو 1983.
تاريخ الاستشهاد: ارتقى شهيداً خلال معركة طوفان الأقصى بتاريخ 18 مارس 2025.
ونشر الإعلام العسكري مشاهد توثق ظهور الشهيد أبو جزر رفقة القائد العام محمد الضيف، لتميط اللثام عن شخصية بقيت طي الكتمان لسنوات طويلة منذ الظهور الإعلامي النادر للقائد الضيف قبل نحو عقدين من الزمن.