السودان يتهم الإمارات وإثيوبيا رسميا: مسيرات انطلقت لضرب مطار الخرطوم

الثلاثاء 05 مايو 2026 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

اتهمت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء رسمياً الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا بالتخطيط لشن هجوم بطائرات مسيرة على مطار الخرطوم الدولي وتنفيذه.

وتأتي هذه الاتهامات الخطيرة في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي وقعت أمس، والتي استهدفت المطار الرئيسي ومناطق سكنية وعدة منشآت عسكرية في أنحاء البلاد، بما في ذلك قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم شمال ومركز المريحات التدريبي في أم درمان.

في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم والمتحدث العسكري عاصم عوض عبد الوهاب، صرّح الاثنان بامتلاكهما "أدلة قاطعة" تُثبت أن الطائرات المسيّرة التي شاركت في العملية انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "نعلن رسمياً تورط الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا في قصف مطار الخرطوم".

وأضاف المسؤولون أن الحكومة تحتفظ بحق الرد "في الزمان والمكان اللذين تختارهما". وخلال الإحاطة، قدم المسؤولون العسكريون بيانات فنية، بما في ذلك تتبع طائرة مسيرة تحمل الرقم التسلسلي S88، والتي تم تحديدها على أنها تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب الجيش السوداني، انطلقت الطائرة من المجال الجوي الإثيوبي وشاركت في هجمات بمنطقتي النيل الأزرق وكردفان قبل أن يتم اعتراضها وإسقاطها قرب الأبيض في مارس الماضي.

كما زُعم أن طائرة مسيرة أخرى، أُطلقت من نفس المنشأة في إثيوبيا، دخلت المجال الجوي في الأول من مايو وتوجهت نحو مطار العاصمة قبل أن تصدها أنظمة الدفاع الجوي.

