سلطات الاحتلال تمدد احتجاز نشطاء الأسطول : إضراب عن الطعام داخل السجن..

الثلاثاء 05 مايو 2026 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

مددت المحكمة الإسرائيلية اعتقال الناشط البرازيلي في أسطول الصمود العالمي "تياغو أفيلا" والناشط سيف أبو كشك لمدة ستة أيام إضافية بعد أن تم اعتقالهما للاستجواب في إسرائيل .

ويخوض سيف أبو كشك، وهو فلسطيني مقيم في إسبانيا، والبرازيلي تياغو أفيلا، اللذان اعتُقلا على متن الأسطول في منطقة كريت، إضراباً عن الطعام في السجن.

وقالت منظمة عدالة، التي تمثلهما، إنهما يتعرضان لمعاملة نفسية قاسية ولا يتلقيان أي علاج. وقد نفت إسرائيل هذه الادعاءات.

تزعم إسرائيل أن أبو كشك وأبيلة عضوان في المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، المصنف من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد نفى الاثنان هذا الادعاء. وقال ممثل الشرطة الإسرائيلية في جلسة الاستماع الأخيرة، التي مُدد فيها احتجازهما ثلاثة أيام، إن أبو كشك مشتبه به بالتواصل مع عميل أجنبي - ناشطين من حماس.

وأضاف: "إن مجرد قيام المتهم بالوصول إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية بهدف دخول غزة والالتقاء بعناصر معينة يثير الشكوك حول تواصله مع عميل أجنبي".

ودانت مدريد اعتقال الرجلين في المياه الدولية، واصفةً هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق".

كما أعلنت إيطاليا أمس أنها فتحت تحقيقاً فيما وصفته بـ"اختطاف" ناشطي الأسطول.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدعي العام في روما يحقق في اعتقال أبو كشك وأبيلة، نظراً لأن إسرائيل نفذت عملية الاعتقال في المياه الدولية، على متن قارب يرفع العلم الإيطالي.

وقال المحاميان هديل أبو صالح ولبنى توما من منظمة العدالة، اللذان يمثلان الناشطين في الأسطول، في الجلسة السابقة في محكمة عسقلان الجزئية: "لقد تعرضا لعنف شديد عندما احتجزتهما البحرية، وأجبرا على الاستلقاء على الأرض لمدة يومين ووجوههما على الأرض وأيديهما مكبلة خلف ظهورهما".

