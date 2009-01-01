فلسطين تدين "العدوان الإيراني" على الإمارات

القدس المحتلة / سما /

أعربت فلسطين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته "العدوان الإيراني" على الإمارات واستهداف منشآتها ومراكزها الحيوية.

وأكدت فلسطين في بيان نشرته الوكالة الرسمية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وجددت دولة فلسطين وقوفها وتضامنها مع باقي دول الخليج والأردن التي تعرضت للاعتداءات.

كما دعت الجانب الإيراني إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترام مبادئ حسن الجوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.