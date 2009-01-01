استشهاد شاب بغارة جوية استهدفت نقطة امنية غرب غزة

الثلاثاء 05 مايو 2026 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٠٨ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة من المواطنين واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وفجر اليوم استهدفت طائرات الاحتلال نقطة امنية بشارع الجلاء بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد مواطن واصابة آخر بجراح بالغة الخطورة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد محمد جمال الغندور في الاستهداف الذي وقع في تقاطع شارع الجلاء مع العيون.

وفي وقت سابق وصل جثمان الشهيد يحيي الاعرج الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة اثر استهداف إسرائيلي بشارع 10 في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد المواطن أنس حمد واصيب اخرون في قصف استهدف تجمعا للمواطنين قرب مسجد التقوي شرق مخيم البريج وسط القطاع .

كما استشهد المواطن موسى سالم فتحى الأبيض (٤٢ عامًا) برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

و استهدفت مدفعية الاحتلال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت اليات الاحتلال النار شرقي خان يونس جنوب القطاع.

