الرئيس اللبناني: لم تتهيأ الظروف بعد لعقد اجتماع بيني وبين نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس اللبناني في اجتماع مع ممثلين عن حزب معارض إنه قبل أن يتم عقد اجتماع بين قادة البلدين، "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية".

وفي ظل المفاوضات بين البلدين، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماع إن "التوقيت غير مناسب حالياً لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء نتنياهو"، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية هذا الصباح.

أوضح عون خلال اجتماع مع ممثلين عن حزب القوات اللبنانية: "يجب علينا أولاً التوصل إلى اتفاق أمني وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على أراضينا، قبل أن نطرح مسألة الاجتماع بيننا".

وأضاف عون أن الضغوط الأمريكية عليه تتزايد، وأن زيارته المقررة للولايات المتحدة قد لا تتم بعد رفضه لقاء نتنياهو.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس اللبناني أنه "لا سبيل للعودة عن مسار المفاوضات - لأنه ليس لدينا خيار آخر"، وأن "الأهداف المحددة للمفاوضات تستند إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وعودة الجريدة اللبنانية التي تصدر كل أسبوعين، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات".