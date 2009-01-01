اقتحامات واسعة بالضفة والقدس تخللها مواجهات واعتقالات

رام الله/سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات ميدانية وعمليات مداهمة واعتقال، إلى جانب إطلاق كثيف لقنابل الغاز ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق.

وتركزت العمليات في محافظات رام الله، الخليل وجنين، حيث سجل تصاعد ملحوظ في الاقتحامات والحواجز العسكرية، وسط مواجهات متكررة مع الشبان الفلسطينيين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير ونصبت حاجزا عسكريًا عند مدخلها الغربي، كما اعتقلت الشاب قاسم مروان أبو عليا.

وشهدت بلدة كفر مالك إطلاقا مكثفا لقنابل الصوت والغاز، فيما اندلعت نيران في نقطة مراقبة عسكرية قرب سلواد عقب استهدافها من شبان فلسطينيين. كما طالت الاقتحامات قرى أبو فلاح وكفر مالك وسلواد، وتخللها اعتقال الشاب عبد العزيز فقوعي.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة سعير مع إطلاق قنابل الغاز، كما داهمت قوات الاحتلال مناطق في دورا و"الكرنتينا"، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، إلى جانب اقتحام قرية سوسيا واعتقال المواطن ناصر نواجعة في مسافر يطا.

وفي جنين ومحيطها، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة بينها ميثلون وصانور، مع تعزيزات عسكرية، فيما استُهدفت منطقة قرب مخيم جنين بعبوات ناسفة، في وقت شهدت السيلة الحارثية استهدافا مماثلا خلال ساعات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم واعتقلت الشاب وليد هاني اشتية، بالتزامن مع مواجهات عنيفة في بلدة قصرة.

كما شهدت طولكرم اقتحامات لبلدات عتيل ودير الغصون مع نصب حاجز عسكري وتدقيق هويات، فيما سجلت سلفيت أضرارا في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب قرية مردة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم ونفذت دوريات داخلها، بينما طالت الاقتحامات في القدس بلدة حزما شمال المدينة.