النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أميركية لفتح مضيق هرمز

رام الله/سما/

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع حاد بلغ نحو 6% في الجلسة السابقة، وسط تطورات مرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة.

وجاء هذا التراجع في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يمهّد لعودة انسياب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز الإنتاج العالمية.

وأطلقت الولايات المتحدة أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن (ألايانس فيرفاكس)، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع العلم الأميركي، غادرت الخليج عبر ​المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود ​الآجلة لخام برنت لشهر تموز/يوليو 68 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 113.76 دولار للبرميل ⁠عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8 بالمئة أمس.

وانخفض خام ​غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.59 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 104.83 دولار، بعد أن ارتفع 4.4 بالمئة في ​الجلسة السابقة.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "ساعد خروج السفينة التي تديرها شركة ميرسك تحت الحراسة على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا يدل على أن المرور الآمن ممكن على ​نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ سيناريوهات انقطاع ​الإمدادات. ومع ذلك، لا يزال هذا حدثا استثنائيا إلى حد بعيد وليس معاودة فتح كاملة".

ومع ذلك، شنت إيران ‌هجمات ⁠في الخليج للرد على الخطوة الأميركية في ظل صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بالأسواق الأوسع نطاقا وينقل عادة إمدادات النفط والغاز التي تعادل نحو 20 بالمئة من الطلب العالمي يوميا.

وأفادت التقارير بأن عدة سفن تجارية تعرضت للقصف في المنطقة، في حين اشتعلت ​النيران في ميناء نفطي ​رئيسي في الإمارات بعد ⁠هجوم إيراني.

وتضغط ​الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز لتخفيف الاضطراب الهائل في إمدادات ​الطاقة العالمية ⁠منذ أن أغلقت إيران المضيق على نحو شبه كامل بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون إن نقصا ملموسا في إمدادات النفط ⁠سيبدأ في ​الظهور في جميع أنحاء العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز.