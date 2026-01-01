سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يدّعي: تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” بات قريبا

الثلاثاء 05 مايو 2026 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

ادّعى السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام اليوم الثلاثاء، إن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” بات في المتناول بفضل إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال غراهام في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” سيكون إنجازا عظيما.

وأضاف أن هذا الهدف بات في المتناول بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الرئيس ترامب حين وقف الآخرون مكتوفي الأيدي.

وقال غراهام “سيكون نصرا عظيما إذا حصل سلام بين السعودية وإسرائيل هذا العام وتم إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وذلك لأن ترامب وضع إيران عند حدها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا المملكة العربية السعودية صراحة في مارس 2026، إلى انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام بعد “القضاء” على التهديدات الإيرانية.

