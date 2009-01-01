تصعيد خطير في هرمز.. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية وطهران تتهمها باستهداف قوارب مدنية وقتل بحارة..

وكالات - سما-

قال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الولايات المتحدة هاجمت قاربين مدنيين يحملان بضائع في مضيق هرمز، وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد قُتل خمسة أشخاص في الهجمات.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية، التي أطلق عليها اسم (مشروع الحرية)، أمس، في محاولة منه لانتزاع السيطرة ‌على الممر المائي الحيوي من إيران بعدما أغلقته طهران فعليا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير شباط.

وأحجم الأميرال براد كوبرقائد القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على ما إذا كان يعتقد أن وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من أبريل نيسان لا يزال ساريا وذلك بعد شن إيران هجمات بالمنطقة، منها بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات أمس.

لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر "لعرقلة" عملية ترامب.

وقال كوبر "أطلق الحرس الثوري الإيراني العديد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة وقوارب صغيرة على السفن التي نحميها. وتصدينا لجميع هذه ⁠التهديدات باستخدام الذخائر الدفاعية بدقة عالية".

وأضاف كوبر أنه "ينصح بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأمريكية خلال العملية التي قال إنها تشمل 15 ألف جندي أمريكي ومدمرات تابعة للبحرية الأمريكية وأكثر من 100 طائرة تقلع من البر والبحر ووحدات تحت الماء.

وتابع "يملك القادة الأمريكيون الموجودون في الموقع جميع الصلاحيات اللازمة للدفاع عن وحداتهم والدفاع عن السفن التجارية".

ووقع انفجار بسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز أمس، لكن ترامب أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السفينة الكورية لم تكن جزءا من العملية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أغرقت سبعة زوارق إيرانية سريعة.

وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألغام الإيرانية. وأثبتت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق أمس بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق.

ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا ‌أساس له ⁠من الصحة.

ونفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية.