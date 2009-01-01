ترامب مجدداً : ستنتهي الحرب بسرعة كبيرة وستنخفض أسعار النفط بشكل لم تشهدوه من قبل

الثلاثاء 05 مايو 2026 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا .

واضاف " أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات لم تروها من قبل".

وتطرق ترامب إلى الحرب على إيران خلال فعالية في البيت الأبيض مخصصة للشركات الصغيرة، قائلاً: "لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وادعى تحقيق الاقتصاد مستويات قياسية جديدة، وأضاف: "لقد انحرفنا قليلاً عن المسار، وهذا يُؤتي ثماره بشكل ممتاز. ليس لديهم أسطول بحري، ولا قوة جوية، ولا أنظمة دفاع جوي. ليس لديهم رادار، ليس لديهم أي شيء، وليس لديهم قادة".

وقبل هذا التصريح في البيت الأبيض، صرّح ترامب لقناة ABC بأن إطلاق النار الإيراني على دول الخليج "لم يكن كثيفاً". وعندما سُئل عما إذا كان قد تم انتهاك وقف إطلاق النار ، أجاب: "سنوافيكم بالتطورات، وأنا أتابع الأمر. على إيران أن تأمل في استمرار وقف إطلاق النار".

وعندما سُئل عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات، قال: "تم إسقاط معظمها. الوضع تحت السيطرة. وفي كلتا الحالتين، نحن منتصرون".

