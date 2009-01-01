سفينتان أميركيتان عبرتا «هرمز»... وواشنطن تنفي مزاعم إصابة فرقاطة

واشنطن / وكالات /

نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الاثنين، تعرّض أي سفن تابعة البحرية الأميركية لضربات، وذلك بعد نقلت وكالة أنباء ‌«فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن ​مصادر ‌محلية ⁠قولها ​إن فرقاطة أميركية كانت ⁠تعتزم عبور ‌مضيق ‌هرمز ​اضطرت ‌للعودة ‌بعد تجاهلها ‌التحذيرات، موضحة أن صاروخين أصاباها ⁠أثناء ⁠إبحارها بالقرب من جاسك.

ولاحقاً أفادت «سنتكوم» بأن سفينتين ​تجاريتين ‌ترفعان ⁠العلم الأميركي ​عبرتا مضيق ⁠هرمز.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أن مسؤولين أميركيين يجرون مناقشات «إيجابية للغاية» مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب، في حين كشف عن خطة تبدأ اعتباراً من الاثنين لمواكبة القوات الأميركية للسفن التي تعبر مضيق هرمز المغلق، مشيراً إلى أنه «إذا تم التدخل بأي شكل من الأشكال في هذه العملية الإنسانية (توجيه السفن)، فسيتعين للأسف التعامل مع هذا التدخل بقوة».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان على منصة اكس، عن بدء قواتها اعتباراً من الاثنين بدعم «مشروع الحرية» بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة على البر وفي البحر و15 ألف جندي.

في المقابل، حذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، على منصة أكس، من أن «أي تدخل أميركي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار».