ترامب يهدد مجدداً : إيران ستُباد عن بكرة أبيها إذا هاجمت سفنًا أمريكية في الخليج..

واشنطن / وكالات /

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين، إيران من انها "ستباد من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن الأميركية التي تنفذ "مشروع الحرية".

وقال ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام، مضيفا: "لدينا أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى أعلى بكثير مما كان لدينا من قبل والحشد العسكري الأميركي في المنطقة مستمر".

تدمير زوارق

ومن جهة أخرى، قال ترامب، إن القوات الأميركية دمرت 7 زوارق إيرانية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "شنت إيران هجمات استهدفت دولاً لا صلة لها بالأمر فيما يتعلق بحركة السفن ضمن عملية "مشروع الحرية" (PROJECT FREEDOM)، وكان من بينها سفينة شحن كورية جنوبية، ولعل الوقت قد حان الآن لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى هذه المهمة!".

وأضاف: "لقد تمكنا من إسقاط 7 قوارب صغيرة، أو ما يحلو لهم تسميتها بـ "القوارب السريعة"؛ فهذا كل ما تبقى لديهم، وباستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم يتم تسجيل أي أضرار أخرى حتى هذه اللحظة في صفوف السفن العابرة للمضيق".

وتابع الرئيس الأميركي: "سيعقد كل من وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين مؤتمراً صحفياً صباح غد (الثلاثاء)".

وفي السياق، قال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية يوم الاثنين إن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أميركية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف كوبر أنه "ينصح بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية خلال العملية.

وأكد أن الحصار الأميركي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.وأعلن ترامب في وقت سابق إطلاق عملية بحرية جديدة لتحرير السفن العالقة منذ نحو شهرين في الخليج، تحت اسم "مشروع الحرية"، واصفاً إياها بأنها مبادرة "إنسانية" تهدف إلى مساعدة الطواقم التي تعاني من نقص في الغذاء والمواد الأساسية.

في المقابل، حذّرت طهران من أن أي تدخل أميركي في مضيق هرمز سيُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار.

وشدد ترامب على أن أي محاولة من إيران لعرقلة هذه العملية "سيتم التعامل معها بقوة"، رغم حديثه في الوقت نفسه عن محادثات "إيجابية جداً" مع طهران عبر الوساطة الباكستانية.