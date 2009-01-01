إدانات واسعة للهجمات الإيرانية على الإمارات

أدانت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بشدة الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأفراد.

أدانت واستنكرت مصر بـ"أشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي الإمارات، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، وإصابة عدد من الأفراد".

وأكدت مصر "تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، وترفض بشكل قاطع أي ممارسات ستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي".

كما حذرت من "التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات"، مؤكدة أنها "تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

"التعاون الخليجي" يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات: تصعيد سافر يهدد أمن المنطقة

أدان واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات"، مؤكداً أن "هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد البديوي، على أن "استهداف الإمارات يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات الغير مسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".



كما جدد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع الإمارات، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.