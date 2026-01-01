الحرس الثوري ينفي ادعاءات "سنتكوم" بشأن نجاح سفن في كسر الحصار البحر

نفي الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، الادعاءات التي أطلقتها القيادة المركزية الأمريكية حول نجاح سفن تجارية في عبور مضيق هرمز، واصفا تلك التصريحات بأنها "أكاذيب صريحة" ولا أساس لها من الصحة.

وجاء النفي الإيراني في أعقاب إعلان القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) عن تمكن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي من المرور بنجاح عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي المقابل، أصدرت بحرية الحرس الثوري بيانا عبر وسائل الإعلام الرسمية أكدت فيه عدم رصد مرور أي سفن تجارية أو ناقلات نفط عبر المضيق خلال الساعات الأخيرة.

وشدد بيان الحرس الثوري على أن الرواية الأمريكية "كاذبة تماما"، موجها تحذيرا شديد اللهجة بأن أي تحركات بحرية تخالف التعليمات الصادرة عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستعرض أصحابها لـ "مخاطر جدية".

ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة في المنطقة، مما يزيد من مخاوف اندلاع مواجهة مباشرة في أهم ممر مائي لتجارة الطاقة عالميا.