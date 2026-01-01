  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري ينفي ادعاءات "سنتكوم" بشأن نجاح سفن في كسر الحصار البحر

الإثنين 04 مايو 2026 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري ينفي ادعاءات "سنتكوم" بشأن نجاح سفن في كسر الحصار البحر



وكالات / سما/

نفي الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، الادعاءات التي أطلقتها القيادة المركزية الأمريكية حول نجاح سفن تجارية في عبور مضيق هرمز، واصفا تلك التصريحات بأنها "أكاذيب صريحة" ولا أساس لها من الصحة.

وجاء النفي الإيراني في أعقاب إعلان القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) عن تمكن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي من المرور بنجاح عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي المقابل، أصدرت بحرية الحرس الثوري بيانا عبر وسائل الإعلام الرسمية أكدت فيه عدم رصد مرور أي سفن تجارية أو ناقلات نفط عبر المضيق خلال الساعات الأخيرة.

وشدد بيان الحرس الثوري على أن الرواية الأمريكية "كاذبة تماما"، موجها تحذيرا شديد اللهجة بأن أي تحركات بحرية تخالف التعليمات الصادرة عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستعرض أصحابها لـ "مخاطر جدية".

ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة في المنطقة، مما يزيد من مخاوف اندلاع مواجهة مباشرة في أهم ممر مائي لتجارة الطاقة عالميا.

الأكثر قراءة اليوم

"MEE": واشنطن والاحتلال يرفضان مقترحا فلسطينيا لغزة

بعد انهيار محادثات القاهرة والتهديد بعودة الحرب.. ملادينوف يصل إسرائيل بشكل مفاجئ

نتنياهو يهدد : نستعد للقتال ضد ايران ونزع سلاح حماس

6 ألوية في غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد عملياته والضغط على حماس

القناة 11 العبرية : قرار مفاجئ من رئيس الشاباك في اسرائيل بعد ازمة كبيرة داخل الجهاز

حماس تنهي ترتيباتها القيادية وتؤجل حسم رئاسة المكتب السياسي

لوموند: دول الخليج تشهد انقسامات في ظل تهديدات أميركية ضد إيران

الأخبار الرئيسية

الدفاع الإماراتية : اعتراض 3 صواريخ "كروز" قادمة من إيران وسقوط رابع في البحر

أوباما: نتنياهو حاول إقناعي بشن حرب على إيران بنفس الحجج التي قدمها لترامب

اقتربت من مضيق هرمز ...إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين إيرانيين

إيران: تلقينا الرد الأميركي والمفاوضات مستمرة

بعد انهيار محادثات القاهرة والتهديد بعودة الحرب.. ملادينوف يصل إسرائيل بشكل مفاجئ