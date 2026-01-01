الدفاع الإماراتية : اعتراض 3 صواريخ "كروز" قادمة من إيران وسقوط رابع في البحر

الإثنين 04 مايو 2026 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ "كروز" أطلقت من إيران باتجاه أجواء الدولة، في "أول خرق أمني" منذ إعلان خلو الأجواء من التهديدات في نيسان الماضي.

وأوضحت الدفاع الإماراتية في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي رصدت أربعة صواريخ قادمة من جهة إيران، حيث جرى اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية بنجاح، فيما سقط الصاروخ الرابع في مياه البحر.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في التاسع من نيسان الماضي.

وكانت السلطات الإماراتية قد فعلت نظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة في عدة إمارات، من بينها دبي والعاصمة أبو ظبي، لمطالبة السكان بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتواجد في أماكن آمنة حتى انتهاء التهديد الصاروخي.

