أوباما: نتنياهو حاول إقناعي بشن حرب على إيران بنفس الحجج التي قدمها لترامب

الإثنين 04 مايو 2026 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في مقابلة صحفية مع مجلة "نيويوركر" اليوم الاثنين، عن محاولات سابقة بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعه نحو شن مواجهة عسكرية شاملة ضد إيران.

وأوضح أوباما أن نتنياهو حاول مرارا إقناعه بضرورة الخروج للحرب ضد طهران مستخدما ذات الحجج والذرائع التي قدمها لاحقا للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أوباما أنه رغم وصول نتنياهو إلى مبتغاه في نهاية المطاف، إلا أنه يشكك كثيرا في أن تكون هذه الحرب تصب في مصلحة مواطني إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التاريخ يوثق بوضوح حجم الخلافات العميقة التي سادت علاقته مع نتنياهو بشأن الملف الإيراني.

