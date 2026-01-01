أكسيوس: ترامب يضع إيران أمام خيارين لا ثالث لهما للحصول على شرعية التحرك ضدها

سئم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة الجمود التي لا تفضي إلى صفقة ولا إلى حرب مع إيران، فأصدر أوامره بتنفيذ عملية عسكرية بحرية قد تُعيد المنطقة إلى دوامة الصراع المفتوح.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع “أكسيوس” أن “الرئيس يريد العمل، لا الانتظار. يريد الضغط، ويريد صفقة”، مبينا أنه عُرض على ترامب ليلة الخميس مخطط لإرسال سفن حربية أمريكية عبر مضيق هرمز بالقوة، غير أنه في اللحظة الأخيرة آثر نهجا أكثر حذرا، على الأقل في هذه المرحلة الأولى.

وابتداء من يوم الاثنين، باتت البحرية الأمريكية ترافق السفن التجارية الأمريكية وغيرها عبر المضيق، بإرشادها لتجنب الألغام البحرية، مع الاستعداد الكامل للتدخل العسكري إن أقدمت إيران على أي هجوم.

ونفى المسؤولون الأمريكيون وجود خطة لتقديم مرافقة بحرية كاملة في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن السفن الحربية ستبقى “في المنطقة القريبة” وعلى أهبة الاستعداد، إلى جانب الطائرات العسكرية.

ووصف مصدر مقرّب من الرئيس هذه الخطوة بأنها “بداية مسار قد يفضي إلى مواجهة مع إيران”، مضيفا أن المهمة التي تحمل طابعا “إنسانيا” ظاهرا، والهادفة إلى تحرير السفن المحتجزة في المضيق، تمنح واشنطن الشرعية اللازمة للتحرك، إذ إن “أي فعل إيراني سيجعل طهران في موقع الطرف الشرير.”

وكان قائد المركز الأمريكي الأدميرال براد كوبر قد عرض على ترامب يوم الخميس خطة أكثر جرأة، تقضي بإرسال سفن بحرية مباشرة عبر المضيق. وأفاد مسؤول مطلع على تفاصيل تلك الخطة بأن الولايات المتحدة كانت ستتصدى لأي صواريخ أو زوارق إيرانية سريعة، وكانت مستعدة لاستئناف الحرب بكامل قوتها لو صعّدت طهران بمهاجمة دول الخليج. بيد أن النسخة المعتمدة حاليا تبدو أقل احتمالا للتصعيد الفوري، وإن كانت قد تُبقي على الجمود دون حسم.

وسيتحدد مسار “مشروع الحرية” إلى حد بعيد بناء على ردة فعل طهران، وهي التي لم تتوقف عن مهاجمة السفن المارة قرب المضيق طوال الأسبوع الماضي تقريبا.

وخلص المسؤول الرفيع إلى تلخيص المشهد بعبارة مكثفة: “إما أن نرى ملامح صفقة حقيقية في القريب العاجل، أو أنه سيقصفهم بكل ما لديه”.