الإمارات تندد باستهداف إيران ناقلة تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

ندّدت الإمارات الاثنين بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بطائرتين مسيّرتين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قالت أدنوك إن إيران هاجمت ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل العُمانية بدون تسجيل إصابات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز”.

وأفادت شركة أدنوك بـ”تعرض ناقلة النفط الخام +براكة+ التابعة لها لحادث إثر استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين قبالة سواحل عُمان”، مؤكدة “عدم إصابة أي من أفراد الطاقم، وأن الناقلة لم تكن تحمل أي شحنة وقت وقوع الحادث”.

وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي ام تي او” فجر الاثنين عن تعرض ناقلة “لهجوم بمقذوفات مجهولة” قبالة سواحل الإمارات على بعد 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

يأتي ذلك في ظل استمرار توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة أطلق عليها اسم “مشروع الحرية” لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان على منصة اكس، أن قواتها ستبدأ اعتبارا من الاثنين دعم الخطة بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندي.

وحتى 29 نيسان/أبريل، كان هناك أكثر من 900 سفينة تجارية في الخليج، وفق شركة التتبع البحري “إيه إكس إس مارين”. وكان عددها يتخطى 1100 سفينة في بداية النزاع.