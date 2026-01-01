بغداد: السفيرة عوض الله تلتقي مستشار الأمن القومي وتُطلعه على آخر التطورات

بغداد/ وكالات/

التقت سفيرة فلسطين لدى العراق سمر عوض الله، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأطلعته على المستجدات السياسية في فلسطين، في ضوء مواصلة الاحتلال جرائمه وخروقاته الممنهجة بحق شعبنا، والمعاناة التي يتكبدها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بسبب هذه الجرائم، بما يشمل التطهير العرقي، والتهجير القسري وهدم المنازل، ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسرقة الموارد وأموال المقاصة، والحصار الاقتصادي والمالي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الأعرجي أن الشعب العراقي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الشعب الفلسطيني عبر مختلف مراحل التاريخ، مشيراً إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد، مشدداً على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي إلى جانبه دعماً لقيم الإنسانية وتحقيقاً للسلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قدّم تضحيات كبيرة، وأصبح أنموذجاً يُحتذى به في الصبر والتحمل.

من جانبها، أكدت السفيرة عوض الله، متانة العلاقات بين العراق وفلسطين وتميّزها، مشددة على أهمية تعزيز التبادل في شتى الجوانب بين الشعبين الشقيقين.