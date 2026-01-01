تحذير من وزارة الحج السعودية بشأن الحملات الوهمية وعقوبات الحج بلا تصريح

حذّرت وزارة الحج والعمرة السعودية من التعامل مع الحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحصول على تصريح الحج الرسمي هو الضمان الوحيد لأداء الحج بطريقة نظامية وآمنة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصاريح تسهم في تنظيم حركة الحشود وتفادي التكدس، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن المخالفات لا تقتصر آثارها على أصحابها فحسب، بل تمتد لتشمل سلامة الآخرين وكفاءة التشغيل في المشاعر المقدسة، مشددة على أن مخالفة الأنظمة تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية الصارمة.

وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى ضرورة التحقق من نظامية الحملة وصدور التصريح قبل دفع أي مبالغ مادية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقة مروجي الحملات الوهمية وحماية الحجاج من الاحتيال.