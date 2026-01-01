نابلس: ولادة نجل الشهيد نايف سمارو بعد أقل من 24 ساعة على استشهاده

نابلس / سما/

انجبت زوجة الشهيد نايف سمارو اليوم مولودها الأول بعملية قيصرية وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استشهاده برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس يوم امس.

وأفادت مصادر طبية أن الحالة الصحية للأم والمولود مستقرة وجيدة حيث جرت عملية الولادة في أحد مستشفيات المدينة.

وأطلقت العائلة على المولود اسم يمان تنفيذا لرغبة والده الشهيد الذي كان ينتظر قدوم طفله الأول قبل استشهاده بساعات.

ويأتي هذا الحدث في مشهد يجسد تداخل الألم والأمل حيث أبصر الطفل النور فاقدا والده الذي استشهد قبل أن يتمكن من احتضانه أو مشاركته لحظة ولادته.