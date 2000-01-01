لأول مرة منذ 15 عاما : ثلوج أيار تُفاجئ جبل الشيخ..

القدس المحتلة / سما/

لأول مرة منذ 15 عاما، بدأ تساقط الثلوج في شهر مايو على جبل الشيخ الأعلى اليوم على ارتفاع 2000 متر.

انخفضت درجات الحرارة في الموقع إلى درجتين تحت الصفر، وتراكمت حتى الآن بضعة سنتيمترات من الثلج في المناطق العليا. في الوقت نفسه، تهطل الأمطار في المنطقة الشمالية، وفي أجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار موقع جبل الشيخ إلى أن آخر مرة تساقطت فيها الثلوج على الجزء العلوي من الجبل كانت عام 2011. وإذا تساقطت على الجزء السفلي، فسيكون ذلك أول تساقط للثلوج منذ ستينيات القرن الماضي.

وتصاحب الأمطار في الشمال وعلى الساحل الأوسط عواصف رعدية. وحتى الآن، سُجِّل أعلى معدل هطول للأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية - 8 ملم - قرب نهاريا وفي زورييل قرب معالوت.

وسُجِّل 6 ملم في كريات شمونة وحيفا. وتهب رياح قوية في معظم مناطق اسرغ ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية في شمال النقب بعد الظهر.

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية سلسلة من التحذيرات بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية لشهر مايو. تحذير أحمر بسبب بحار هائجة وعاصفة وأمواج يصل ارتفاعها إلى 450 سم؛ تحذير أصفر من العواصف الرعدية والبرق في الشمال؛ وتحذير أصفر من الرياح في مناطق عديدة من البلاد. قد تصل سرعة الرياح الغربية إلى 60 كم/ساعة، مع هبات قد تصل إلى 80 كم/ساعة.

خلال الليل، قد تشهد المناطق الشمالية والوسطى أمطارًا متفرقة، خفيفة في الغالب، مصحوبة برياح قوية. غدًا، لن يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة، وستبقى أقل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم.

أما يوم الأربعاء، فسيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، التي ستظل أقل من المعدل الطبيعي لهذا الموسم.

يوم الخميس، سترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ثم ستعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم.