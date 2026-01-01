الإمارات تعلن استهداف إيران ناقلة تابعة لها بمسيّرتين أثناء عبورها مضيق هرمز

ندّدت الإمارات، الإثنين، بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" بطائرتين مسيّرتين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قالت "أدنوك" إن إيران هاجمت ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل العُمانية بدون تسجيل إصابات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز".

وأفادت شركة أدنوك بـ"تعرض ناقلة النفط الخام ’براكة’ التابعة لها لحادث إثر استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين قبالة سواحل عُمان"، مؤكدة "عدم إصابة أي من أفراد الطاقم، وأن الناقلة لم تكن تحمل أي شحنة وقت وقوع الحادث".