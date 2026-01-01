إيران: تلقينا الرد الأميركي والمفاوضات مستمرة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن المفاوضات لا تزال متواصلة، مؤكدة أنها تسلمت الرد الأميركي على الطروحات المطروحة، وأن موقفها الرسمي سيعلن عبر الوسيط الباكستاني.

وأوضحت أن أي تعهدات تقدمها واشنطن بشأن وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ستشمل أيضا إسرائيل ضمن إطار هذه التفاهمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران تسلمت رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني عبر باكستان، وتعمل الآن على دراسته.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم الاثنين، أن أمريكا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة.

وحمّل واشنطن مسئولية تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، قائلًا إن المفاوضات لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن لأن الجانب الأمريكي غير صادق.