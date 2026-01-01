"كعكة الإعدام" ورسائل الحقد والعنصرية والتطرف...راسم عبيدات

من يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير المجبول بالعنصرية والتطرف والحقد والكراهية، الذي لا يترك اي مناسبة إلا ويحرض فيها على الشعب الفلسطيني، ولا يعترف لا بوجوده ولا بحقوقه، وهو من يتباهى بتحويل حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولته الى جحيم،ولا يترك أي فرصة إلا ويقوم باقتحام زنازينهم والتنكيل بهم شخصياً.

ولعل مناظر الأسرى الفلسطينيين الذي يخرجون من سجون الإحتلال،لما هم عليه من حالة هزال وفقدان للأوزان وأمراض،والتي تعكس حالة الذل والهوان وإمتهان الكرامة والقمع والتنكيل والتعذيب،التي يتعرضون لها في سجون وزنازين الإحتلال،كما شاهدنا في حالة الصحفي علي الصمودي،الذي تحرر من تلك الأكياس الحجرية وقبور الأحياء،بعد اعتقال إداري دام عام واحد، حيث فقد من وزنه 60كغم من أصل 120كغم.

بن غفير كذلك هو صاحب اقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي وافقت عليه كنيست "برلمان " الاحتلال بالقراءات الثلاثة، والذي ليس هو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية،بل جريمة مكتملة الأركان،وشرعنة لعمليات الإبادة الجماعية.

وهو كذلك من يقود ما يعرف بفتيان وشباب التلال في حربهم المستمرة على شعبنا في الضفة الغربية،حيث يمارسون ساديتهم تجاه هذا الشعب الأعزل بالقتل والجرح وحرق الممتلكات والمركبات وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار ،وسرقة المواشي وقتلها، وقطع واغلاق الطرقات،وطرد وتهجير السكان من ارضهم وحرق منازلهم، والإستيلاء على اراضيهم وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين.

في عيد ميلاده الخمسين اهدته زوجته التي لا تقل عنصرية وتطرف عنه كعكة عيد ميلاده الخمسين،وعليها صورة حبل مشنقة، والتي تحمل رسائل سياسية استفزازية،وهي تقول لأسرى شعبنا، ولكل الشعب الفلسطيني، بأن مصيركم فقط بين الشنق والقتل والطرد والتهجير،وليس لكم مكانة على هذه الأرض،والخيارات المتاحة لكم ،ما بين القتل او الطرد والتهجير،او من يتبقى منكم سيعمل سقاء وحطاب عندنا.

وطبعاً القابع في البيت الأبيض المجرم الأكبر، والمصاب بالهوس وجنون العظمة، والذي كان رده على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأن من حق دولة الاحتلال، أن تقرر شكل العقوبات ضد من يمارسون "الإرهاب" بحق سكانها.

تصورا لو أن أي زعيم فلسطيني او عربي او حتى مواطن عادي، احتفل بعيد ميلاده بكعكة فيها مس باليهود او بوجود رسومات او رموز عنصرية عليها، لقامت الدنيا ولم تقعد، عن اللاسامية والعنصرية والحقد والكراهية لليهود،والمطالبة باعتقال ومحاسبة من قام بهذا الفعل.

نحن أما عالم يتجرد من كل معاني الإنسانية، عالم تحكمه ثقافة " ابستين"،ومن غير المعقول،بأن من يقومون باحتجاز الأطفال واغتصاب القصر منهم فتيان وفتيات، سيكونون في يوم من الأيام في صف العدالة والإنسانية.

هذا عالم يوغل في التوحش والإجرام، في وقت أحوج ما تكون فيه البشرية إلى العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهناك رئيس مأفون في البيت الأبيض لا يتورع عن التباهي بارتكاب القرصنة والبلطجة، والتعدي على الدول والشعوب دون مساءلة أو محاسبة، فهو يعتبر نفسه بلطجي وازعر العصر،ومن حقه كسمسار وتاجر عقارات، أن يمارس كل أشكال البلطجة، لكي يزيد حجم ثرواته، فخطف رئيس شرعي لدولة مستقلة،يعتبره عمل بطولي، وبأن من حقه أن يستولي على ثروات بلاد ذلك الرئيس الذي جرى اختطافه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك يفتخر بحصاره البحري للموانئ الإيرانية، بل قال إنه جاهز ليعيد إيران إلى العصر الحجري ويدمر حضارة عمرها خمسة الآلآف عام، وهو الآن يجهز نفسه لكي يغزو كوبا،من أجل إسقاط نظامها والسيطرة على ثرواتها، فحروبة التي يشنها بكل أشكالها على العالم تجارية واقتصادية وجمركية وعسكرية وفرض الحصار والتجويع، والتهديد بالإستيلاء على جزر وبلدان،من أجل جشعه وطمعه وثقافته القائمة على البلطجة والابتزاز، هي من تقود العالم نحو الدمار والخراب، ولذلك لا بديل عن التصدي لكل مظاهر العنصرية والتطرف والعدوان، التي تريد أن تسلب الشعوب حريتها وثرواتها، وتبقيها في دائرة الحروب المستمرة، من أجل خدمة أقلية تقوم ثقافتها وعقيدتها على ابتزاز الشعوب وإحتلال بلدانها والسيطرة على ثرواتها، عقلية وثقافة تقوم على عدم احترام سيادة الدول وتغيير أنظمتها، بما يخدم هذه القوى الإجرامية، ومطامحها الاستعمارية، فهي "تسلع" البشر والجغرافيا، ومستعدة لكي تمارس كل أشكال الإبادة والتطهير العرقي والطرد والتهجير في سبيل ذلك.

هذا العالم عليه أن يصحو من غيبوبته،وفي المقدمة منها دول النظام الرسمي العربي ،الذين رهنوا ثروات بلدانهم وأمنها، لمن لا ينظروا اليهم،سوى أن بلدانهم يجب أن "تستحلب" أموالها ويجري السيطرة على ثرواتها، وبأن أكذوبة توفير الأمن والحماية لها، تجلت بصورة واضحة،عبر العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على ايران، فلا أمن ولا حماية ولا حليف موثوق.

سيحتفل بن غفير وزوجته ومعهم قادة أمنيون وعسكريون إسرائيليون بعيد ميلاد بن غفير الخمسين، وسيرقصون ويسكرون على أنغام إعدام الأسرى الفلسطينيين، ومن احتفل بإقرار هذا القانون الإجرامي في الكنيست بشرب نخب إقراره، ليس بالغريب أن يحتفل بعيد ميلاده بكعكعة يتزينها حبل مشنقة يتوعد فيها الأسرى الفلسطينيين.

نحن ندرك أن بلطجة القوة مهما بلغت غطرسة القائمين عليها،فهي تعبر عن سقوطهم القيمي والأخلاقي وعمق أزماتهم، وبداية انهيارهم، وبأن كل هذه الغطرسة والبلطجة، لن تبني سوى المزيد من أسوار الحقد والعنصرية والتطرف، وتقرب من سقوط مثل هؤلاء المتطرفين والعنصريين، وانكشاف حقيقتهم، أمام العالم وأن توظيف "الهولوكست" بحق اليهود في أوروبا الغربية واللاسامية لم يعد يقنع شعوب العالم، في ظل ما يشاهدونه من قمع وإجرام وتنكيل وقتل وحصار وتجويع وطرد وتهجير بحق الشعب الفلسطيني.