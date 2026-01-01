اقتربت من مضيق هرمز ...إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين إيرانيين

أعلن الجيش الإيراني اليوم الاثنين، أنه منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز، فيما أفيد عن استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين إيرانيين.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني إنه "بفضل التحذير الحازم والسريع من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، تم منع دخول المدمرات الأمريكية الاسرائيلية المعادية إلى مضيق هرمز".

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أخبار إضافية لاحقا.

من جهتها، نقلت وكالة "لإارس" عن مصادر تأكيدها إصابة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين. وكانت هذه السفينة قد تحركت اليوم الاثنين بالقرب من ميناء جاسك، في انتهاك لأمن الملاحة، وبقصد عبور مضيق هرمز، قبل أن تُستهدف بهجوم صاروخي عقب تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق ما قال المصدر.

وأكدت المصادر، أن السفينة الأمريكية أجبرت على التوقف عن مواصلة مسارها نتيجة هذه الإصابات، واضطرت إلى التراجع والانسحاب من المنطقة.

وكانت إيران قد أعلنت أن أي عبور عبر مضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي منها غير ممكن، وأن تجاهل هذه التحذيرات سيواجَه برد حازم من القوات المسلحة.