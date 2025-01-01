الأمين العام لحزب الله: لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إننا "نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ المنطقة"، معتبرا أنه "لا وقف لإطلاق النار في لبنان، وأن لبنان معتدى عليه وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه".

وقال قاسم إننا "نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ المنطقة تكالب فيها العدو الاسرائيلي بدعم أمريكي".

وأضاف: "إسرائيل لم تحقق أي خطوة في طريق اسرائيل الكبرى ولم تحققها ولو اجتمعت معها وحوش الارض".

ودعا نعيم قاسم "السلطة لتعزيز الوحدة الوطنية والسيادة وتفعيل دور الجيش ومعالجة الأزمات وفق الدستور".

وشدد قاسم على أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر"، وقال: "لبنان معتدى عليه وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه".

وأضاف: "لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون"، وتابع: "اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر وقد رأى الجميع اتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان، فالمقاومة تعمل بأسلوب الكر والفر لمنع العدو من الاستقرار".

وشدد نعيم قاسم على أن "التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان وخدمة لترامب قبل الانتخابات النصفية".

وقال: "نحن مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر"، معتبرا أن "الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية".

واعتبر قاسم أن "استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني يساعدنا باجتياز المرحلة".