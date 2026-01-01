الإذاعة والتلفزيون تستضيف تكريماً ثقافياً متبادلاً بين السوداني وأمين اتحاد كتاب عموم إفريقيا

رام الله / سما/

جرى في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تكريمٌ متبادلٌ بين أمين عام اتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعرمراد السوداني، والشاعر والروائي النيجيري والي أوكوديران، الأمين العام لاتحاد كتّاب عموم إفريقيا، والرئيس السابق لاتحاد الكتاب النيجيريين، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وناصر أبو بكر ، نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونخبة من الإعلاميين والكتّاب.

وجاء هذا التكريم في إطار فعاليات ربيع الثقافة الفلسطينية، الذي ينظمه الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين تأكيداً على عمق العلاقات الثقافية الفلسطينية- الإفريقية، وتعزيزاً لحضور فلسطين في الفضاء الثقافي الدولي.بما يعزز الدبلوماسية الثقافية مع القارة الإفريقية وبما يمثله اتحاد كتاب عموم إفريقيا من حضور لأربعة وخمسين اتحاداً ورابطة ثقافية في إفريقيا.

وكرّم السوداني الضيف أوكوديران بدرع الاتحاد، تقديراً لمكانته الأدبية ودوره في دعم الثقافة وقضايا الشعوب، ونصرته للقضية الفلسطينية وثقافتها، فيما كرّم أوكوديران الشاعر مراد السوداني بوسام الشرف، الذي يمنحه اتحاد كتاب عموم إفريقيا مع شهادة تقديرية تقديراً لإبداعه ولجهوده في خدمة الثقافة الفلسطينية وتعزيز حضورها عربياً ودولياً، وتحقيق التواصل الثقافي مع المشهد الثقافي في إفريقيا والتعريف به في فلسطين.

وأكد الحضور أهمية هذا اللقاء الثقافي في ترسيخ جسور التعاون والتضامن بين المثقفين الفلسطينيين والأفارقة، بما يعكس رسالة الثقافة بوصفها رافعةً للحرية والهوية والانفتاح الإنساني.

وتعقيباً على هذا التكريم أشار الشاعر أوكوديران إلى أهمية وجوده هنا في فلسطين في هذه اللحظة الصعبة والمعقدة التي تمر بها فلسطين معلناً وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية وثقافته الراسخة معرباً عن اعتزازه بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتحدي من أجل حريته مؤكداً العلاقات التاريخية بين إفريقيا وفلسطين.

وأضاف: لا بد من تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين بما يدعم حقوق الشعب الفلسطينية والثقافة هي جسر للحرية والعطاء الإنساني.

وعقب السوداني بقوله: نهدي هذا التكريم للحركة الفلسطينية الشهيدة والأسيرة والحرية في قطاع غزة وعموم فلسطين، وإلى كتاب غزة الذين صمدوا في لحظة تاريخية غير مسبوقة من الإبادة الجماعية والحصار والجوع، وعلى الرغم من ذلك يبدعون ويواصلون الدفاع عن الحياة وفكرة فلسطين الكونية.

وأضاف: وقعنا اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين واتحاد كتاب عموم إفريقيا العام ٢٠٢٢. ونراكم من خلال التبادل الثقافي والفعاليات المشتركة أهمية الفعل الثقافي بما يعرف بالمشهد الثقافي بين البلدين والترجمة العكسية لتقديم الإبداع في المشهدين الفلسطيني والإفريقي بما يجعل الثقافة الفلسطينية حاضرة في إفريقيا وعلى خارطة العالم ويعرف بقوة ثقافة فلسطين و إبداعات كتابها، وفي مقدمتهم كتاب ومبدعو غزة الشهيدة الشاهدة .وتم الاتفاق خلال هذه الزيارة على فتح فرع لاتحاد كتاب عموم إفريقيا في فلسطين، والعمل على إنجاح مؤتمر.

وبعد انتهاء اللقاء، قام الضيف بجولة في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واستوديوهاتها، مشيداً بالتطور الذي يشهده الإعلام الفلسطيني في سبيل إيصال صوت فلسطين إلى العالم.