  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: مستوطنون يقتلعون 1000 شجرة زيتون في ترمسعيا

الأحد 03 مايو 2026 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مستوطنون يقتلعون 1000 شجرة زيتون في ترمسعيا



رام الله/سما/

أقدمت مجموعة من المستوطنين، الأحد، على اقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأوضح عضو المجلس البلدي في ترمسعيا، عبدالله عواد، أن المستوطنين اقتحموا منطقة السهل فجرا برفقة جرافة قادمة من مستوطنة "شيلوا"، وقاموا بتجريف أراض زراعية واقتلاع أشجار زيتون مثمرة مزروعة منذ سنوات على مساحة تقدر بنحو 50 دونماً، وتعود ملكيتها لعائلات من البلدة.

وأشار عواد إلى أن السهل يتعرض منذ نحو ثلاث سنوات لهجمة استيطانية متصاعدة، تتضمن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واقتلاع الأشجار بشكل متكرر.

ولفت إلى أن المستوطنين اقتلعوا ما يقارب 25 ألف شجرة زيتون خلال هذه الفترة، في ظل غياب قرارات عسكرية رسمية أو إجراءات مصادرة.

كما أكد أن المنطقة، التي تعد من أهم السلال الزراعية في البلدة وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف دونم، يتعرض جزء كبير منها للاعتداءات اليومية، ما يهدد مصادر رزق الأهالي ويمنعهم من استصلاح أراضيهم.

ودعا عواد الجهات الرسمية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"المجزرة" التي تستهدف سهل ترمسعيا، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1819 اعتداء خلال شهر آذار/مارس الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

تقرير : بلدان عربية متضررة وأخرى مستفيدة من غلق مضيق هرمز ..

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ترامب يشبّه احتجاز سفينة إيرانية بـ”القرصنة”: استولينا على نفطها إنها تجارة مربحة جدا

كعكة الإعدام: هدية زوجة بن غفير بمشهد أثار عاصفة من الجدل

ترامب يرفض ..إيران تقترح فتح “هرمز ” وإنهاء الحصار الأمريكي وتأجيل المحادثات النووية..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

قد نهاجمها في كل لحظة ..ترامب: أُبلغت بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران وأنتظر الصياغة الدقيقة

إيران قدمت للإدارة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني مقترحا من 14 بندا لإنهاء الحرب..