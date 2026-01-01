ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصور ومقاطع فيديو ادعى ناشروها أنها توثق لحظة قيام رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بصفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وزعمت المنشورات أن الواقعة حدثت داخل أروقة الأمم المتحدة بعد محاولة نتنياهو نزع وشاح يحمل ألوان العلم الفلسطيني كانت ترتديه ميلوني.

وبعد فحص دقيق أجراه خبراء في التحقق من المحتوى الرقمي، تبين أن هذه المشاهد لا أساس لها من الصحة وهي مجرد مواد مفبركة بالكامل. وأوضحت المصادر أن الصور جرى إنتاجها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولا تعكس أي حدث حقيقي وقع في مقر المنظمة الدولية أو في أي لقاء رسمي بين الطرفين.

وتعود جذور المقطع المتداول إلى حساب على منصة 'تيك توك' نُشر في أواخر شهر أبريل الماضي، وهو حساب متخصص في نشر محتوى رقمي مختلق لشخصيات سياسية عالمية. وقد كشف التحليل البصري الدقيق للمقطع عن وجود ثغرات تقنية واضحة، من بينها تعابير وجه مبالغ فيها وغير طبيعية، بالإضافة إلى اختفاء أجزاء من الوشاح الفلسطيني بشكل غير منطقي أثناء الحركة.

كما رصد المحللون وجود تشوهات في الخلفية، حيث ظهرت كتابات غير مفهومة ولغات غير معروفة على شاشات القاعة، فضلاً عن ظهور شخصيات ثانوية بملامح غير مكتملة لا تتطابق مع أي مسؤولين دوليين معروفين. هذه المؤشرات أكدت أن المشهد برمته تمت صياغته رقمياً لخلق حالة من الجدل والتفاعل الوهمي على شبكة الإنترنت.

وفي سياق التحقق التقني، أظهرت أدوات متخصصة في كشف التزييف العميق أن نسبة احتمال كون الفيديو مولداً آلياً تصل إلى 86%. ويأتي هذا التوضيح في إطار مكافحة الأخبار المضللة التي تستغل العواطف المرتبطة بالقضية الفلسطينية لتمرير محتويات زائفة قد تؤثر على الوعي العام وتزيف الحقائق الدبلوماسية.