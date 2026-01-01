متسلق أردني يحمل أحلام أطفال غزة إلى قمة إيفرست في مبادرة الحلم الصاعد

على ارتفاع شاهق يصل إلى 5334 متراً فوق سطح البحر، يتمركز المتسلق الأردني مصطفى سلامة في مخيمه الجليدي عند سفح جبل إيفرست، متأهباً لرحلة صعود استثنائية. هذه المغامرة التي بدأت قبل نحو شهر في نيبال، لا تهدف فقط لكسر الأرقام القياسية، بل تسعى لإيصال صوت أطفال قطاع غزة المحاصرين إلى عنان السماء. يقضي سلامة أيامه في مواجهة الصقيع، مستعداً للوصول إلى القمة التي تتجاوز 8800 متر فوق مستوى البحر.

تأتي هذه الرحلة ضمن مبادرة رمزية أطلق عليها اسم 'الحلم الصاعد'، حيث يحمل سلامة معه آمالاً تتخطى حدود الجغرافيا. وفي كل يوم يقضيه وسط الثلوج، يحرص المتسلق على تدوين حلم جديد لطفل من غزة، ثم يربطه بطائرة ورقية ويطلقه في سماء الجبل الشاهق. تهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن الحياة لا تزال تنبض في القطاع، وأن أحلام الصغار قادرة على التحليق رغم الحصار والدمار.

يرى سلامة أن التحديات الجسدية التي يواجهها المتسلقون، من نقص حاد في الأكسجين وتقلبات جوية قاتلة، تتضاءل أمام ما يواجهه سكان غزة يومياً. وأوضح في تصريحاته أن الخطر في غزة دائم والموت يتربص بالناس في كل لحظة، ومع ذلك يصرون على التمسك بالحياة. هذا الصمود الأسطوري هو ما يمنح رحلته معنى مختلفاً، ويحولها من مجرد تحدٍ رياضي إلى رسالة وفاء إنسانية.

الهدف لم يعد شخصياً، بل أصبح رسالة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والارتفاعات؛ فالحلم لا يموت حتى في أقسى الظروف.

تحمل هذه المغامرة بعداً شخصياً عميقاً للمتسلق الأردني، إذ تعود جذور عائلته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد عانت عائلته من مرارة التهجير القسري خلال أحداث النكبة عام 1948 وما تبعها من نكسة عام 1967، مما يجعل صعوده بمثابة تكريم لذاكرة أجداده. إن الوقوف على قمة العالم بالنسبة له هو صرخة تضامن مع قضية شعبه التي يحملها في قلبه أينما ارتحل.

وبينما يواصل مصطفى سلامة استعداداته النهائية لخطوته القادمة نحو القمة، يظل مسكوناً بأمل لا يقل ارتفاعاً عن جبل إيفرست نفسه. فهو يحلم باليوم الذي يرى فيه فلسطين حرة ومستقلة، ويتمكن من العودة إليها للصلاة في رحاب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. بالنسبة له، تبدأ الحكاية وتنتهي في القدس، وما صعوده اليوم إلا خطوة في مسار طويل من التمسك بالحقوق والآمال الفلسطينية.