إسرائيل تقرّ شراء سربي مقاتلات F-35 وF-15 بعشرات المليارات

الأحد 03 مايو 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة الوزراء لشؤون التسلح في إسرائيل، على خطة لشراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، تشمل سربًا رابعًا من طائرات الشبح (F-35I) وسربًا ثانيًا من طائرات F-15IA، في إطار خطة لتعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة.

ويأتي القرار تمهيدًا لتوقيع صفقات مع الجهات الحكومية والعسكرية في الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة، في سياق تسريع تنفيذ برامج التسلح المتفق عليها بين الجانبين، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتُنتج طائرات F-35I شركة "لوكهيد مارتن"، فيما تُصنّع طائرات F-15IA شركة "بوينغ"، ضمن صفقات تُقدّر قيمتها بعشرات مليارات الشواكل.

وتشمل هذه الصفقات، إلى جانب شراء الطائرات، تجهيز البنية التحتية لاستيعاب الأسراب الجديدة في سلاح الجو، بما في ذلك الدعم الفني، وقطع الغيار، والخدمات اللوجستية المرتبطة بتشغيلها وصيانتها.

ويأتي هذا القرار ضمن من المرحلة الأولى لتنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي لتعزيز قدراته خلال العقد المقبل، وهي الخطة التي صادق عليها رئيس الحكومة ووزير الأمن، وتُقدّر ميزانيتها بنحو 350 مليار شيكل.

