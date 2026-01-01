إيران قدمت للإدارة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني مقترحا من 14 بندا لإنهاء الحرب..

الأحد 03 مايو 2026 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.
وذكرت وكالة “فارس” شبه الرسمية، أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خارطة طريق لوقف الحرب.
وأضافت الوكالة، أن المقترح خضع لمراجعة داخل آليات صنع القرار في إيران، قبل إرساله، وحصل على الموافقات اللازمة.
يشار أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أعلنت أن طهران سلمت، مساء الخميس، النص النهائي لمسودة التفاوض إلى باكستان، التي تتولى دور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.
وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

