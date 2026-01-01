قد نهاجمها في كل لحظة ..ترامب: أُبلغت بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران وأنتظر الصياغة الدقيقة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، مؤكدا مع ذلك أن خيار استئناف الهجمات لا يزال واردا "إذا أساءت طهران التصرف".

وذكر مسؤول إيراني ​كبير أن مقترحا إيرانيا يرفضه ترامب حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، مع إرجاء المحادثات بشأن البرنامج ‌النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

وعند سؤاله عن المقترح الإيراني قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت، رد ترامب قائلا "أخبروني عن فكرة الاتفاق. سيعطونني الصياغة الدقيقة الآن".

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يستطيع تصور أن تكون المقترحات مقبولة، مؤكدا أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي نظير ما فعلته.

وردا على سؤال عن احتمال استئناف الهجمات ​على إيران، قال ترامب "لا أريد أن أقول ذلك. أعني، لا أستطيع أن أقول ذلك لصحفي. إذا أساؤوا التصرف، إذا فعلوا شيئا سيئا، سنرى ​حينها. لكن هذا احتمال قد يحدث".

وأوضح ترامب في وقت سابق أنه لا يفضل "من الناحية الإنسانية" اتخاذ مسار عسكري ضد إيران، وأخبر قادة الكونغرس بأنه لا يحتاج إلى إذنهم لتمديد الحرب إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده القانون عند الجمعة مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار "أنهى" الأعمال القتالية.

وذكر ترامب مرارا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ⁠وقال يوم الجمعة إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة لمسار الدبلوماسية إذا غيرت الولايات المتحدة ​نهجها.