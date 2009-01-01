"القناة 12" العبرية : إسرائيل تستعد لاحتمال شن أمريكا هجوما مفاجئا على إيران

القدس المحتلة/سما/

أفادت "قناة 12" العبرية نقلا عن مصادر مساء السبت، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تشن الولايات المتحدة هجوما على إيران قريبا.

وأضافت "القناة 12" وفق المصادر، أنه من غير الواضح حتى الآن لإسرائيل إن كان الهجوم الأمريكي المحتمل سيكون واسعا أو محدودا.

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تشن إيران هجوما استباقيا إن شعرت باقتراب الهجوم عليها.

ووفق المصدر ذاته، كثف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتصالاته بقائد القيادة المركزية الأمريكية لتنسيق أي عمليات محتملة.

إلى ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن مصادر بأن نيك ستيوارت الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، قد انضم إلى فريق التفاوض مع إيران.

وأضافت "سي بي إس" أن "ستيوارت انضم إلى فريق التفاوض الإيراني الذي ضم جاريد كوشنر صهر ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قبيل فشل محادثات إسلام آباد التي قادها نائب الرئيس جي دي فانس في أوائل أبريل".

وأوضحت أن "ستيوارت تم تعيينه من قبل جاريد كوشنر، وكان يعمل سابقا في مركز الدفاع عن الديمقراطية (FDD)، حيث يتمتع بخبرة متخصصة في الشؤون النووية".

وقد طلب الكونغرس مؤخرا من مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الطاقة كريس رايت، توضيح سبب عدم وجود خبراء نوويين أمريكيين من الإدارة الوطنية للأمن النووي أو وزارة الطاقة ضمن فريق التفاوض مع إيران.

جدير بالذكر أنه وبعد أربعة أسابيع من تعليق الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما ضد إيران، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر اضطراب ​على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.

وتمنع إيران منذ أكثر من شهرين مرور ​جميع السفن تقريبا عبر الخليج باستثناء سفنها، فيما ⁠فرضت الولايات المتحدة حصارا لعرقلة السفن المبحرة من الموانئ الإيرانية.