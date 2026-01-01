  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 اصابات جراء اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل

السبت 02 مايو 2026 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 اصابات جراء اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل



الخليل/سما/

أصيب أربعة مواطنين بينهم مواطنتان، اليوم السبت، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في جبل جالس شرق مدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب المبرح وهما الشقيقين الدكتور رامي راشد الزرو التميمي وشقيقه رمزي، والمسنة أم حامد الزرو التميمي (71 عاما)، لتلقي العلاج في مشفى الخليل الحكومي، كما عولجت المواطنة عبير الزرو التميمي ميدانيا.

يشار إلى أن الأهالي في منطقة جبل جالس يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل مستوطني مستوطنة "حفات جال" المحاذية للمنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

رويترز : الولايات المتحدة تعتزم إغلاق مقر تنسيق المساعدات الرئيسي في كريات جات

تفاصيل جديدة عن المقترح الإيراني المعدل ..

قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يحذر من انتفاضة فلسطينية

ترامب: الأفضل عدم الاتفاق مع إيران وإسرائيل حليف رائع في الحرب ..

ترامب: لست راضيًا عن المقترح الإيراني الأخير وإيطاليا وإسبانيا تقبلان حيازة طهران على سلاح نووي

جسر جوي أمريكي ضخم يشمل مقاتلات وطائرات إسناد وإمدادات لوجستية ضخمة يتجه إلى منطقة الخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن فرض “معادلات وقواعد خاصة جديدة” لإدارة الخليج ومضيق هرمز: سيكون مصدر رزق وعزة

الأخبار الرئيسية

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

الحركة ترفض بدء المرحلة الثانية دون تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها ..وفد "حماس" يبحث بالقاهرة الرد على خطة "مجلس السلام" في غزة

قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يحذر من انتفاضة فلسطينية

ترامب: الأفضل عدم الاتفاق مع إيران وإسرائيل حليف رائع في الحرب ..

تجاوزت الكونغرس..أمريكا توافق على صفقات أسلحة بأكثر من 8.6 مليار دولار لإسرائيل وقطر والكويت