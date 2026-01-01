4 اصابات جراء اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل

الخليل/سما/

أصيب أربعة مواطنين بينهم مواطنتان، اليوم السبت، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في جبل جالس شرق مدينة الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب المبرح وهما الشقيقين الدكتور رامي راشد الزرو التميمي وشقيقه رمزي، والمسنة أم حامد الزرو التميمي (71 عاما)، لتلقي العلاج في مشفى الخليل الحكومي، كما عولجت المواطنة عبير الزرو التميمي ميدانيا.

يشار إلى أن الأهالي في منطقة جبل جالس يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل مستوطني مستوطنة "حفات جال" المحاذية للمنطقة.