ترامب يشبّه احتجاز سفينة إيرانية بـ”القرصنة”: استولينا على نفطها إنها تجارة مربحة جدا

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن البحرية الأميركية تصرفت “كالقراصنة”، وذلك في معرض تعليقه على عملية احتجاز سفينة وسط الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية.

وقال ترامب خلال تجمّع في فلوريدا “صعدنا على متن السفينة واستولينا عليها. استولينا على حمولتها وعلى النفط. إنها تجارة مربحة جدا”.

وأضاف وسط هتافات الحاضرين “نحن كالقراصنة. بل نشبه القراصنة إلى حد ما، لكننا لا نتعامل مع الأمر على أنه لعبة”.

وكان ترامب قال قبل نحو أسبوعين إن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ويأتي تشبيه ترامب للنشاط البحري الأميركي بالقرصنة في وقت يُحذر خبراء قانونيون من إغلاق إيران مضيق هرمز وخططها لفرض رسوم على السفن العابرة فيه.

وأغلقت طهران فعليا الممر المائي بعد بدء الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.

وأعلنت الولايات المتحدة خلال الشهر الفائت فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات السلام في تحقيق أي تقدم.