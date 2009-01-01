جسر جوي أمريكي ضخم يشمل مقاتلات وطائرات إسناد وإمدادات لوجستية ضخمة يتجه إلى منطقة الخليج

واشنطن / وكالات /

أفادت مصادر ملاحية وعسكرية، اليوم الجمعة 1 مايو، بأن جسرا جويا أمريكيا ضخما اتجه إلى منطقة الخليج.

وتشمل هذه الحركة رحلات جوية عسكرية ونقلا لمقاتلات وطائرات إسناد وإمدادات لوجستية ضخمة لتعزيز قدرات القوات الأمريكية، وفقا لتقارير مراقبة الطيران ووسائل إعلام غربية.

وأفادت مراسلة RT بأن المتابعين في الولايات المتحدة يرونه مؤشرا على أن هجوما وشيكا ضد إيران يلوح في الأفق.

وذكرت مواقع إخبارية إن بيانات ملاحية من منصتي “فلايت رادار” (FlightRadar24) و”إيه دي إس بي إكستشينج” (ADS-B Exchange)، أظهرت استمرار تدفق طائرات الشحن العسكري الأمريكية من ألمانيا نحو الشرق الأوسط ضمن رصد جديد امتد لنحو 48 ساعة حتى صباح الخميس 30 أبريل.

وبحسب تحليل بيانات التتبع، رصد ما لا يقل عن 30 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا باتجاه المنطقة، في مؤشر على استمرار الجسر الجوي العسكري الأمريكي بوتيرة مرتفعة، بعد أيام من رصد سابق وثق موجة مشابهة من رحلات الشحن الثقيلة.

وتظهر البيانات أن جميع الرحلات المرصودة تتبع القوات الجوية الأمريكية، وأن 29 رحلة منها نُفذت بطائرات “بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3″، فيما نفذت رحلة واحدة بطائرة “لوكهيد مارتن سي-130 جي-30 هيركوليز”.

ولا تكشف بيانات التتبع طبيعة الشحنات المحمولة على متن هذه الطائرات، لكنها تستشف دلالة عملياتية من حجم الطائرات المستخدمة، وتكرار الرحلات خلال نافذة زمنية قصيرة واتجاهها المتواصل نحو قواعد ومطارات في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التقارير بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تلقيها شحنات عسكرية مكثفة من الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت كمية الذخائر والمعدات الحربية إلى نحو 6500 طن في يوم واحد.

وكشفت بيانات وزارة الدفاع عن الحجم الإجمالي للدعم اللوجستي والعسكري منذ اندلاع الحرب على إيران، مشيرة إلى وصول ما يقارب 115600 طن من المعدات العسكرية المتنوعة.

وقد نقلت هذه الكميات الضخمة عبر جسر لوجستي واسع شمل 403 رحلات جوية و10 رحلات بحرية، مما يعكس حجم الشراكة العسكرية العميقة والالتزام الأمريكي بتوفير كافة المتطلبات الحربية لتل أبيب، وهي الإمدادات التي يرى مراقبون أنها المحرك الأساسي لاستمرار الحروب واتساع رقعة الصراع في المنطقة.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات ملاحية من منصة “فلايت رادار” و”إيه دي إس بي إكستشينج” المتخصصتين في تتبع حركة الطيران، استمرار الجسر الجوي العسكري الأمريكي من ألمانيا إلى الشرق الأوسط في ظل تعثر الجولة الأولى للمسار التفاوضي الذي استضافته إسلام آباد بين واشنطن وطهران في 11 أبريل الماضي.

وجرى تسجيل 124 رحلة شحن عسكري أمريكية مكتملة في الحد الأدنى انطلقت من ألمانيا إلى المنطقة خلال الفترة بين 12 و18 أبريل وكانت ذروتها في 12 أبريل ثم عاودت الارتفاع من جديد يوم 18 أبريل.

وحطت مجموعة من الرحلات المرصودة في إسرائيل، إلى جانب رحلات أخرى ظهرت على منصات التتبع وهي تتجه إلى الشرق الأوسط من غير أن تكشف عن وجهتها النهائية.