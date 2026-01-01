"الفدائي" الشاطئي لكرة القدم يتعثر أمام إيران وينتقل للمنافسة على الميدالية البرونزية

الثلاثاء 28 أبريل 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

انتقل منتخبنا الوطني الشاطئي لكرة القدم للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام إيران بتسعة أهداف لهدف، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي تقام منافساتها في مدينة سانيا الصينية.

وخلال مجريات الشوط الأول، تقدم المنتخب الإيراني في النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة. وضاعف الفريق المنافس تقدمه بهدفٍ رابع في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثالث بنتيجة خمسة أهداف لهدفٍ، ليتأهل المنتخب الإيراني إلى النهائي، وينتقل "الفدائي" للمنافسة على البرونزية أمام السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

ويأمل "الفدائي" في المواجهة الأخيرة من تحقيق ميدالية لفلسطين، حيث من المقرر أن تقام المباراة بعد غدٍ الأربعاء، عند الساعة الواحدة ظهراً، وسيتبعها اللقاء النهائي الذي سيجمع عُمان مع إيران.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني كان قد بلغ الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الصين بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يعلن استمرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

فاجأنا العدو ..قاسم : لن تخلى عن السلاح وعلى السلطة وقف التفاوض مع اسرائيل

مخطط “صُنع في أوروبا” يُشعل غضب الصين وتحركات وتهديدات من الأخيرة بمعاقبة الاتحاد الأوروبي..

الإعلام العبري : فانس أجهض خطة الموساد لاجتياح الأكراد ضد إيران

عدم انتقاد الاحتلال شرط للحصول عليها ..نيويورك تايمز: الساعون للحصول على "الجرين كارد " الاميركي يواجهون تدقيقاً بشأن آرائهم حول إسرائيل

البحرين : إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية"

ترامب يجمع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مقترح إيراني يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

الأخبار الرئيسية

ادعاءات صادمة عن جرائم مروعة في مزرعة إبستين: صديق ترامب اغتصب رجال وخنق نساء حتى الموت وخطف أطفال!

روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..

ترامب يجمع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مقترح إيراني يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

كاتس يهاجم عون ويتوعد نعيم قاسم وحزب الله ويقول: سنحرق لبنان.. ولن يكون هناك وقف للنار

سنبقى في غزة وسورية ولبنان.. زامير: نخوض معركة متعددة الجبهات ونعمل على ترسيخ واقع أمني جديد