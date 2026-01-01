"الفدائي" الشاطئي لكرة القدم يتعثر أمام إيران وينتقل للمنافسة على الميدالية البرونزية

رام الله/سما/

انتقل منتخبنا الوطني الشاطئي لكرة القدم للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام إيران بتسعة أهداف لهدف، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي تقام منافساتها في مدينة سانيا الصينية.

وخلال مجريات الشوط الأول، تقدم المنتخب الإيراني في النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة. وضاعف الفريق المنافس تقدمه بهدفٍ رابع في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الثالث بنتيجة خمسة أهداف لهدفٍ، ليتأهل المنتخب الإيراني إلى النهائي، وينتقل "الفدائي" للمنافسة على البرونزية أمام السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

ويأمل "الفدائي" في المواجهة الأخيرة من تحقيق ميدالية لفلسطين، حيث من المقرر أن تقام المباراة بعد غدٍ الأربعاء، عند الساعة الواحدة ظهراً، وسيتبعها اللقاء النهائي الذي سيجمع عُمان مع إيران.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني كان قد بلغ الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الصين بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.