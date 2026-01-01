إصابة سيدة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة

غزة /سما/

أصيبت سيدة، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع، بينها بيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى قصف شرق مدينة خان يونس جنوبا.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، بإصابة خطيرة لسيدة تبلغ من العمر (49 عاما)، نتيجة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال في منطقة المخيم المصري بمحيط منطقة الـ17 شمال قطاع غزة، خلال استهداف مباشر للمواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، تعرضت مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع لقصف مدفعي عنيف، تزامنا مع إطلاق نار مكثف، فيما استمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.