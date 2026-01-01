ارتفاع أسعار النفط مع تعثر إنهاء الحرب وإغلاق مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر حيوي لنقل الطاقة، الأمر الذي يعيق وصول الإمدادات النفطية من مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين حول العالم، ويعزز المخاوف من نقص محتمل في المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو، 45 سنتا بما يعادل ​0.4 بالمئة إلى 108.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ‌2.8 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان/أبريل. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو حزيران 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولار، بعد ​أن ارتفع 2.1 ​بالمئة في الجلسة ⁠السابقة.