  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تعثر إنهاء الحرب وإغلاق مضيق هرمز

الثلاثاء 28 أبريل 2026 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر حيوي لنقل الطاقة، الأمر الذي يعيق وصول الإمدادات النفطية من مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين حول العالم، ويعزز المخاوف من نقص محتمل في المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/يونيو، 45 سنتا بما يعادل ​0.4 بالمئة إلى 108.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ‌2.8 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان/أبريل. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو حزيران 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولار، بعد ​أن ارتفع 2.1 ​بالمئة في الجلسة ⁠السابقة.

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يعلن استمرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

فاجأنا العدو ..قاسم : لن تخلى عن السلاح وعلى السلطة وقف التفاوض مع اسرائيل

مخطط “صُنع في أوروبا” يُشعل غضب الصين وتحركات وتهديدات من الأخيرة بمعاقبة الاتحاد الأوروبي..

الإعلام العبري : فانس أجهض خطة الموساد لاجتياح الأكراد ضد إيران

عدم انتقاد الاحتلال شرط للحصول عليها ..نيويورك تايمز: الساعون للحصول على "الجرين كارد " الاميركي يواجهون تدقيقاً بشأن آرائهم حول إسرائيل

البحرين : إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية"

يساري رافض للعبودية ..رسائل المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب تكشف دوافعه

الأخبار الرئيسية

ادعاءات صادمة عن جرائم مروعة في مزرعة إبستين: صديق ترامب اغتصب رجال وخنق نساء حتى الموت وخطف أطفال!

روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..

ترامب يجمع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مقترح إيراني يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

كاتس يهاجم عون ويتوعد نعيم قاسم وحزب الله ويقول: سنحرق لبنان.. ولن يكون هناك وقف للنار

سنبقى في غزة وسورية ولبنان.. زامير: نخوض معركة متعددة الجبهات ونعمل على ترسيخ واقع أمني جديد