الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا في المناطق الجبلية باردا نسبيًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا، معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ليصبح الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحاراً نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلها العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.